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Элина Аванесян показала фото в купальнике во время отпуска

Элина Аванесян показала фото в купальнике во время отпуска
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43-я ракетка мира армянская теннисистка Элина Аванесян разместила в своём аккаунте в социальных сетях фотографию в купальнике во время отпуска.

Теннисистка позирует, облокотившись на пальму на берегу моря.

Фото: Из личного архива Элины Аванесян

Напомним, 22-летняя Аванесян в 2024 году сменила спортивное гражданство с российского на армянское. До этого года Элина выступала за Россию. О решении Аванесян выступать за Армению сообщил заместитель главы Министерства образования, науки, культуры и спорта страны Карен Гилоян. Лучшим результатом спортсменки на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции в 2023 и 2024 годах.

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