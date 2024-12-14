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Президент Федерации тенниса Италии сравнил Янника Синнера с Винус Уильямс

Президент Федерации тенниса Италии сравнил Янника Синнера с Винус Уильямс
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Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги рассказал о первой встрече с лидером мирового рейтинга Янником Синнером.

«Мы виделись в раздевалке во время турнира Next Gen ATP в 2019 году. Он был первым итальянцем, выигравшим это соревнование, поэтому я пошёл поздравить его. Он произвёл на меня впечатление своей вежливостью и простотой. На корте мы уже видели его огромную ценность, с технической точки зрения он был на высшем уровне. Но ему всё ещё нужно было восполнить некоторые физические недостатки, он был немного незрелым. Он заставил меня вспомнить о Винус Уильямс: невероятный потенциал, но атлетические трудности в различных покрытиях корта. Затем упорство и решительность Янника сделали его полноценным игроком без слабых мест: теперь он — ракета на своём пути, он улучшил свою подачу и также может быть острым у сетки», — приводит слова Бинаги We Love Tennis со ссылкой на La Nuovo.

Винус Уильямс — семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, завершила карьеру в 2022 году.

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