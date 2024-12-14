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«Собака и гольф — его главные темы». Александр Зверев — о работе с Иваном Лендлом

«Собака и гольф — его главные темы». Александр Зверев — о работе с Иваном Лендлом
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал методы работы чешского специалиста Ивана Лендла.

«Он завёл новую собаку и показывал ей, как ходить в туалет. Это была его главная тема. И гольф. Мы поговорили об этом, и я сказал ему, чтобы он больше внимания уделял теннису. Иногда мы ходим на теннисный корт, тренировка длится два часа, и полчаса он стоит ко мне спиной и рассказывает, как играл в гольф накануне», — приводит слова теннисиста Tennis Magazin.

Иван Лендл — бывший теннисист, экс первая ракетка мира, 10-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Он был первым тренером Зверева, не считая его отца. В ноябре 16-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач объявил о сотрудничестве с чешским специалистом.

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