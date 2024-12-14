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Карлос Алькарас: в моём детстве не было большой роскоши

Карлос Алькарас: в моём детстве не было большой роскоши
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своём детстве.

«В моём детстве у нас не было большой роскоши. Но мелочи имеют значение. Мы происходили из среднестатистической семьи, в которой не было недостатка в самом необходимом. Я был доволен тем, что у меня было», — сказал теннисист во время открытия своей выставки в Мурсии.

Напомним, в сезоне-2024 Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в финале уступив сербу Новаку Джоковичу. Он заработал $ 9 850 338 призовых за 2024 год.

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