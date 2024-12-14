Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль приедет на Next Gen ATP Finals — 2024 в Джидду

Рафаэль Надаль приедет на Next Gen ATP Finals — 2024 в Джидду
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль приедет в Джидду (Саудовская Аравия) на молодёжный Итоговый турнир ATP. Об этом сообщает AS.

В этом году Надаль стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии. Как сообщает источник, это будет первое теннисное мероприятие, которое посетит испанец после завершения карьеры.

Next Gen ATP Finals пройдёт с 18 по 22 декабря. В нём примут участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович.

В этом году участниками стали: Артюр Фис (Франция), Алекс Михельсен (США), Якуб Меншик (Чехия), Цзюнчэн Шан (Китай), Лёнер Тин (США), Люка Ван Аш (Франция), Нишеш Басаваредди (США), Жоао Фонсека (Бразилия). Запасные: Мартин Ландалус (Испания), Коулман Вон (Гонконг).

Материалы по теме
Стали известны все участники Next Gen ATP Finals — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android