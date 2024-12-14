Хенмэн — об уходе Надаля: это было правильное время. Он так много отдал спорту

Бывший британский теннисист, экс четвёртая ракетка мира в одиночном разряде Тим Хенмэн заявил, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль вовремя ушёл из профессионального спорта.

«Когда речь идёт об уходе на пенсию любого игрока, на самом деле не так-то просто это спланировать. И, с учётом травм и различных трудностей, с которыми столкнулся Рафа, а также с учётом графика, представлять свою страну на Кубке Дэвиса у себя на родине — это нечто особенное. Так что, думаю, это были хорошие проводы.

Со стороны я считаю, что это было правильное время. Он очень много отдал спорту, который отнимает у него так много физических и умственных сил. Просто не знаю, выдержит ли его тело ещё больше. Потому это было подходящее время, чтобы уйти в отставку и дать Рафе время поразмышлять над невероятными достижениями, которых он добился в этом виде спорта», — приводит слова Хенмэна Eurosport.

Напомним, последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходит в Малаге. Сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.