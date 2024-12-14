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Мирра Андреева поделилась фото с собакой Кончиты Мартинес

Мирра Андреева поделилась фото с собакой Кончиты Мартинес
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16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась фото с собакой своего тренера чемпионки Уимблдона-1994, обладательницы 32 титулов WTA, бывшей второй ракеткой мира Кончиты Мартинес.

Фото: Из социальных сетей Мирры Андреевой

Напомним, за попадание в топ-20 Андреевой обещали купить собаку. В сезоне-2024 Мирра Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе в таких крупных, как Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Цинциннати и других. Мирра Андреева и Кончита Мартинес начали сотрудничество с апреля этого года на турнире в Руане (Франция).

Ранее стало известно, что Мирра Андреева заявились для участия на хардовом турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Также на этих соревнованиях планируют выступить ещё две россиянки — Дарья Кастакина и Диана Шнайдер.

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