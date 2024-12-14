Видео: Янник Синнер готовится к новому сезону в Академии Муратоглу в Дубае

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ведёт подготовку к новому сезону в Академии Патрика Муратоглу в Дубае (ОАЭ).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом тренировочного занятия итальянского спортсмена.

23-летний Синнер в сезоне-2024 завоевал восемь титулов на турнирах уровня ATP, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира категории «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Также в составе сборной Италии он стал победителем Кубка Дэвиса — 2024. В прошедшем сезоне Янник впервые возглавил рейтинг ATP.