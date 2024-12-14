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Вавринка станет 5-м игроком в истории по числу попаданий в основную сетку Australian Open

Вавринка станет 5-м игроком в истории по числу попаданий в основную сетку Australian Open
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка станет пятым игроком в Открытой эре по числу попаданий в основную сетку мужского одиночного разряда Australian Open. В 2025 году Вавринка сделает это в 19-й раз.

Лидером по этому показателю является его соотечественник Роджер Федерер (21). На счету австралийца Ллейтона Хьюитта, испанца Фелисьяно Лопеса и серба Новака Джоковича 20 выходов.

Australian Open – 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Стэн Вавринка получил уайлд-кард на турнир. Он становился чемпионом этого турнира в 2014 году. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

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