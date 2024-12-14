Мирра Андреева и Дарья Касаткина потренировались вместе в Барселоне

Лучшая теннисистка России Дарья Касаткина и 16-я ракетка мира Мирра Андреева потренировались вместе в Барселоне.

В сезоне-2024 Мирра Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе в таких крупных, как Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Цинциннати и других. Мирра Андреева и Кончита Мартинес начали сотрудничество с апреля этого года на турнире в Руане (Франция).

В 2024 году Дарья Касаткина выиграла два титула WTA в одиночном разряде — на «пятисотниках» в Истбурне (Великобритания) и Нинбо (Китай). Ещё в четырёх финалах россиянка потерпела поражения. Кроме того, россиянка выступила на Итоговом турнире WTA — 2024 в качестве запасной. В своём единственном матче, продолжительность которого составила 53 минуты, она потерпела поражение от второй ракетки мира из Польши Иги Швёнтек.

Ранее стало известно, что Андреева и Касаткина заявились для участия на хардовом турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия).