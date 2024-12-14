Алькарас — о детских мечтах: если бы вернулся назад, то не поверил бы всему, что переживаю

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, о чём мечтал в детстве.

«Мечтал, как любой ребёнок. У всех есть свои мечты, но вы никогда не думаете, что у вас всё получится. Вы пытаетесь гнаться за ней, вы пытаетесь сделать всё возможное, вы можете представить её, но вы никогда не подумаете, что будете окружены своими кумирами, что будете играть против них, что сделаете всё, что задумали. Если бы вернулся назад и стал тем 10-летним ребёнком, который мечтал стать одним из лучших в мире… Я бы не поверил всему, что сейчас переживаю», — приводит слова Алькараса Relevo.

Напомним, в сезоне-2024 Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция). Он заработал $ 9 850 338 призовых за 2024 год.