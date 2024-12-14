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«Лыжные ботинки, ветчина и вино». Алькарас выбрал подарки для Синнера, Джоковича и Надаля

«Лыжные ботинки, ветчина и вино». Алькарас выбрал подарки для Синнера, Джоковича и Надаля
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какие подарки подарил бы на Новый год и Рождество Яннику Синнеру, Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.

«Я бы выбрал лыжные ботинки для Синнера, хорошую испанскую ветчину для Джоковича и хорошие бутылки вина или клюшки для гольфа для Надаля», — сказал Алькарас в рождественском видео.

Напомним, в сезоне-2024 Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция). Он заработал $ 9 850 338 призовых за 2024 год.

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