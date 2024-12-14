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«Интересно, кто на кого будет кричать?» Тим Хенмэн — о тандеме Маррея и Джоковича

«Интересно, кто на кого будет кричать?» Тим Хенмэн — о тандеме Маррея и Джоковича
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Бывший британский теннисист, экс четвёртая ракетка мира в одиночном разряде Тим Хенмэн высказался о сотрудничестве соотечественника Энди Маррея с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Кто на кого будет кричать? Я действительно заинтригован. Вот почему я хочу, чтобы Джокович немного боролся в своих первых матчах, чтобы было немного напряжения, а может быть, даже криков в боксе. И мы увидим, как Энди Маррей справится с ситуацией. Но смотреть будет интересно», — приводит слова Хенмэна Eurosport.

Напомним, Новак Джокович в ноябре сообщил о сотрудничестве с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» Энди Марреем.

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