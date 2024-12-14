Андреева — о тренировке с Касаткиной: сегодня у меня были флешбэки из Нинбо

16-я ракетка мира Мирра Андреева в шутливой форме высказалась о совместной тренировке с Дарьей Касаткиной (девятая ракетка мира) в Барселоне. 17-летняя россиянка также выложила совместное фото с соотечественницей и её командой.

«Ребята, сегодня у меня были флешбэки из Нинбо», – подписала фото с тренировки Андреева, добавив плачущие смайлики.

Напомним, Андреева проиграла Касаткиной с итоговым счётом (0:6, 6:4, 4:6) в финале турнира в Нинбо (Китае), упустив брейк в решающем сете. Во время церемонии награждения и своей речи с благодарностями Андреева заплакала, и Касаткина её поддержала.

Отметим, что спортсменки хорошо общаются как лично, так и командами, часто проводя время вместе.