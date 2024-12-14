Медведев и ещё три игрока снялись с Мировой теннисной лиги. Стало известно, кто их заменит

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев, а также поляк Хуберт Хуркач, американец Тейлор Фриц, чешская спортсменка Барбора Крейчикова снялись с World Tennis League.

Их в командах заменят представитель Канады Денис Шаповалов (вместо Медведева), бывший россиянин, ныне представляющий Казахстан, Александр Шевченко (вместо Хуркача), австралиец Джордан Томпсон (вместо Фрица) и румынская теннисистка Симона Халеп (вместо Крейчиковой).

Напомним, Мировая теннисная лига — 2024 пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 22 декабря. Там также выступят Швёнтек, Бадоса, Циципас, Рыбакина, Рублёв, Рууд, Гарсия, Паолини и Нагал.