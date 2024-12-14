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Тарпищев: Полине Кудерметовой нужен психолог. Вероника ещё покажет себя, но у неё травмы

Тарпищев: Полине Кудерметовой нужен психолог. Вероника ещё покажет себя, но у неё травмы
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Президент ФТР Шамиль Тарпищев рассказал, что нужно исправить сёстрам КудерметовымПолине и Веронике, чтобы выйти в топ WTA-тура.

«Сейчас у Вероники проблема с травмами остаётся. Только в паре у неё неплохо получается. Травмы в теннисе – это очень серьёзно. Многие игроки заканчивают карьеру, объективно не доиграв. По десятку с лишним операций у некоторых бывает. Особенно с ногами. Теннис – это вид спорта, противоречащий в принципе методике спорта.

Полине Кудерметовой нужен психолог, это я вам говорю. Нужно создать особые условия. Веронике нужно просто лимитировано играть, и она ещё покажет себя. То есть интерес спортсмена должен подчиниться долголетию. И ничему другому – ни деньгам, ни календарю. А Вероника должна быть в тридцатке, чтобы попадать в основную сетку ведущих соревнований. А если она не попадает в 60, как сейчас, то у неё будет иной отборочный календарь»,— приводит слова Тарпищева «Татар-информ».

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