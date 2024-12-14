«Я такой пиар им сделал». Тарпищев — о том, что назвал сестёр Уильямс «братьями»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев высказался о ситуации прошлых лет, когда он назвал сестёр Серену и Винус Уильямс «братьями».

— Десять лет назад в вечернем телешоу Ивана Урганта вы назвали сестер Уильямс «братьями», за что удостоились дисквалификации и штрафа в 25 тысяч долларов. Вы не изменили своего мнения об этих американских теннисистках?

— Я не отказываюсь от своих слов. Я такой пиар им сделал. Ладно я, Джон Маккинрой называл этих сестер «КАМАЗами»! А я просто «братьями», подчеркивая их физическую силу», — приводит слова Тарпищева «Татар-информ».

Ранее Тарпищев рассказал о том, что нужно исправить сёстрам Кудерметовым — Полине и Веронике, чтобы выйти в топ WTA тура.