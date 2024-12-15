Тренер Швёнтек призвал изменить антидопинговые правила после скандала вокруг теннисистки

Вим Фиссетт, бельгийский тренер польской теннисистки Иги Швёнтек высказался о допинговом скандале вокруг спортсменки.

«Я узнал обо всем поздно. Это был последний разговор перед тем, как Ига нанял меня. Затем она написала, что нам нужно поговорить на эту тему. Она рассказала мне всё, что я оценил. Это было отличное начало нашего сотрудничества, потому что мы завоевали доверие. Позже, когда она мне все объяснила, я был уверен, что дело чистое. Я не думаю, что ее вообще следовало отстранять. Даже если бы это произошло, возможность работать с кем-то вроде Иги была очевидным решением. У меня не было сомнений. Нужно менять антидопинговые правила. Потому что есть разница между приёмом препарата для улучшения результатов и обнаружением в крови чего-то очень маленького. Сегодняшние технологии просто очень точны. Ситуация, с которой столкнулась Ига, могла случиться с кем угодно. Правила необходимо изменить», — приводит слова Фиссетта Sport.rp.pl.

Напомним, 28 ноября стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.

Допинг-скандалы в теннисе