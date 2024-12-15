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«Я не общался с прессой после Итогового». Зверев опроверг свои слова про работу с Лендлом

«Я не общался с прессой после Итогового». Зверев опроверг свои слова про работу с Лендлом
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сообщил, что давно не давал никому интервью, и опроверг свои слова в адрес чешского специалиста Ивана Лендла, приведённые изданием Tennis Magazin.

«По-видимому, недавно я дал интервью о своих тренерских отношениях с Иваном Лендлом, что не соответствует действительности. На самом деле я не общался ни с кем из прессы с момента мероприятия моего фонда в Танненхофе на следующий день после Итогового турнира в Турине и не давал никаких комментариев по поводу отношений с Иваном Лендлом уже более пяти лет.

Я понимаю, что всем сейчас очень скучно, потому что сейчас межсезонье и мало что происходит, кроме тяжёлой работы, но это ещё раз показывает, что некоторые истории полностью выдуманы очень плохой журналистикой, чтобы поддерживать интерес читателей к выдуманной драме… До скорой встречи в Австралии», — написал Зверев в своём аккаунте в социальных сетях.

Ранее в немецком издании Tennis Magazin вышло интервью с Александром Зверевым, в котором теннисист критикует методы работы Ивана Лендла.

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