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Кирьос — о предсезонном видео Синнера: почему они пытаются пустить нам пыль в глаза?

Кирьос — о предсезонном видео Синнера: почему они пытаются пустить нам пыль в глаза?
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на предсезонное видео двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Почему они пытаются пустить нам пыль в глаза?» — написал Кирьос в социальных сетях.

На видео Синнер сначала играет в теннис на корте, а затем в футбол на пляже. Напомним, итальянец ведёт подготовку к новому сезону в академии Патрика Муратоглу в Дубае (ОАЭ).

23-летний Синнер в сезоне-2024 завоевал восемь титулов на турнирах уровня ATP, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира категории «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два турнира ATP-500. Также в составе сборной Италии он стал победителем Кубка Дэвиса — 2024. В прошедшем сезоне Янник впервые возглавил рейтинг ATP.

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