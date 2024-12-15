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Теннисист Фабио Фоньини принял участие в итальянской версии шоу «Танцы со звёздами»

Теннисист Фабио Фоньини принял участие в итальянской версии шоу «Танцы со звёздами»
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91-я ракетка мира итальянский теннисист Фабио Фоньини выступил в итальянском аналоге шоу «Танцы со звёздами». 37-летний спортсмен поучаствовал в проекте телеканала Rai 1 в дуэте с Джадой Лини, супругой танцора и хореографа Грациано Ди Примы.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом танца в исполнении итальянского спортсмена в паре с Джадой Лини.

Фоньини — победитель одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2015); обладатель 17 титулов на турнирах ATP (из них девять в одиночном разряде); бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде и седьмая — в парном.

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