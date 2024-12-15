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«Мяу». Арина Соболенко показала кроссовки с тигровым принтом на шнурках

«Мяу». Арина Соболенко показала кроссовки с тигровым принтом на шнурках
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях поделилась фото своих кроссовок с тигровым принтом на шнурках.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«Мяу», — подписала снимок Соболенко и поставила эмодзи улыбающегося кота.

Напомним, у Арины Соболенко на левой руке есть татуировка с изображением тигра. В 2024 году спортсменка сыграла семь финалов, где взяла четыре титула. В том числе она защитила титул на Australian Open и впервые победила на US Open. Арина вернулась на первую строчку рейтинга WTA в октябре и сохранила её по итогам года. Она признана игроком года по версии WTA, а также получила награду Jerry Diamond ACES Award, которую вручают спортсмену за преданность делу и продвижение женского тенниса.

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