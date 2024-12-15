Муратоглу: возможно, победить Синнера для Джоковича даже сложнее, чем Алькараса

Известный французский тренер Патрик Муратоглу считает, что 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу в 2025 году будет сложнее обыграть первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, чем испанца Карлоса Алькараса, занимающего третью строчку рейтинга.

«Вызов, безусловно, огромен, потому что уровень, на котором играют Алькарас и Синнер сейчас, действительно впечатляет. Возможно, победить Синнера для Новака даже сложнее, чем Алькараса, потому что Синнер не промахивается. Синнер обладает теми же возможностями, что и Новак: он безумно хорошо перекрывает корт, не промахивается и принимает мячи раньше, чем Новак.

Новаку придётся вернуться в невероятную форму, чтобы победить Синнера. Не говорю, что победить Алькараса будет легко, — нужно соответствовать его мощи, его способности менять ритм, менять темп, скорость, вращение, направления, а также бросать невероятный физический вызов», — приводит слова Муратоглу Tennis Majors.

Напомним, Джокович в сезоне-2024 завоевал золотую медаль в одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже. В ноябре серб сообщил, что в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025 его будет тренировать британец Энди Маррей.