Россиянин Святослав Гулин выиграл турнир ITF M15 в Анталье

538-я ракетка мира российский теннисист Святослав Гулин стал победителем турнира ITF M15 в Анталье (Турция). В финале он обыграл 571-ю ракетку мира украинца Алексея Крутых со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

В рамках встречи Гулин шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Крутых один эйс, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 15 заработанных.

Гулин выиграл второй титул ITF в 2024 году и четвёртый в карьере. Он заработает 15 рейтинговых очков и $ 2160 призовых. Ранее россиянин дошёл до 1/8 финала челленджера в Монтемаре, где уступил Фабио Фоньини со счётом 3:6, 2:6.