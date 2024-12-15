Фото: Елена Рыбакина с командой готовится к сезону-2025

Физиотерапевт шестой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной Стефан Дюэль в социальных сетях опубликовал фото, на котором теннисистка запечатлена вместе со своей командой, включая нового тренера — Горана Иванишевича.

Фото: Из личного архива Стефана Дюэля

«Мы готовимся к 2025 году», — подписал снимок Дюэль.

Напомним, в этом году Иванишевич прекратил сотрудничество с сербским теннисистом 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем после пяти с лишним лет совместной работы.

В 2024 году Елена Рыбакина взяла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не вышла из группы.