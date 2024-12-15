Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Елена Рыбакина с командой готовится к сезону-2025

Фото: Елена Рыбакина с командой готовится к сезону-2025
Комментарии

Физиотерапевт шестой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной Стефан Дюэль в социальных сетях опубликовал фото, на котором теннисистка запечатлена вместе со своей командой, включая нового тренера — Горана Иванишевича.

Фото: Из личного архива Стефана Дюэля

«Мы готовимся к 2025 году», — подписал снимок Дюэль.

Напомним, в этом году Иванишевич прекратил сотрудничество с сербским теннисистом 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем после пяти с лишним лет совместной работы.

В 2024 году Елена Рыбакина взяла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не вышла из группы.

Материалы по теме
Шнайдер, Калинская и Мирра мощно взлетели в рейтинге. Но рекорд года у другой россиянки
Шнайдер, Калинская и Мирра мощно взлетели в рейтинге. Но рекорд года у другой россиянки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android