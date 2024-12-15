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Александр Зверев ярко отреагировал на выступление Фабио Фоньини в шоу «Танцы со звёздами»

Александр Зверев ярко отреагировал на выступление Фабио Фоньини в шоу «Танцы со звёздами»
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, вторая ракетка мира представитель Германии Александр Зверев поделился эмоциями от выступления опытного теннисиста Фабио Фоньини в итальянской версии шоу «Танцы со звёздами».

«Это самая красивая вещь, которую я видел в этом году, Фабио!» — написал немецкий теннисист в своём аккаунте в социальных сетях.

91-я ракетка мира Фоньини выступил в итальянском аналоге телевизионного шоу «Танцы со звёздами». 37-летний итальянский спортсмен поучаствовал в проекте телеканала Rai 1 в дуэте с Джадой Лини, супругой танцора и хореографа Грациано Ди Примы.

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