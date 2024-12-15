Эрика Андреева проиграла в парном разряде в финале турнира WTA-125 в Лиможе

79-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не смогла завоевать титул турнира категории WTA-125 в Лиможе (Франция) в парном разряде. Эти соревнования проходили на харде. В титульной встрече старшая из сестёр Андреевых (5), игравшая в паре с 22-летней французской теннисисткой Селеной Яничиевич, со счётом 4:6, 3:6 проиграла французскому дуэту Эльзе Жакемо и Марго Рувруа.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 18 минут. В её рамках Эрика и Селена ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух заработанных (50%). На счету их соперниц два эйса, столько же двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 (36%).