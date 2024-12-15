Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эрика Андреева проиграла в парном разряде в финале турнира WTA-125 в Лиможе

Эрика Андреева проиграла в парном разряде в финале турнира WTA-125 в Лиможе
Комментарии

79-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не смогла завоевать титул турнира категории WTA-125 в Лиможе (Франция) в парном разряде. Эти соревнования проходили на харде. В титульной встрече старшая из сестёр Андреевых (5), игравшая в паре с 22-летней французской теннисисткой Селеной Яничиевич, со счётом 4:6, 3:6 проиграла французскому дуэту Эльзе Жакемо и Марго Рувруа.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 18 минут. В её рамках Эрика и Селена ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух заработанных (50%). На счету их соперниц два эйса, столько же двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 (36%).

Материалы по теме
Шнайдер, Калинская и Мирра мощно взлетели в рейтинге. Но рекорд года у другой россиянки
Шнайдер, Калинская и Мирра мощно взлетели в рейтинге. Но рекорд года у другой россиянки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android