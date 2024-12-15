Рафаэль Надаль получил трофей, включающий все 92 титула, выигранных им за карьеру

Бывшая первая ракетка мира 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль получил от своей сестры Марибель трофей, включающий в себя все 92 титула, выигранных испанским теннисистом за карьеру. Подарок был вручён в академии Рафаэля надаля на Майорке, где также работает его сестра.

Фото: rafanadalacademy.com

Фото: rafanadalacademy.com

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходила в Малаге. В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своём матче Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.

Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и паре).