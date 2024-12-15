Кирьос рассказал, что сделает в случае встречи с Синнером на Australian Open — 2025

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что сделает в случае очного матча с первой ракеткой мира Янником Синнером на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Если бы сыграл с Янником Синнером на Australian Open? Я бы просто заставил всех людей на трибунах болеть против него. Превратил бы это в настоящий бунт. Всё уважение улетучилось бы, и я бы сделал всё, чтобы победить. Этот парень мазал своё тело кремом, который придавал ему какую-то сумасшедшую ауру. Это несправедливо. Вот почему я злюсь», — сказал Кирьос в гостях у Nothing Major Podcast.

Напомним, в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на запрещённое вещество клостебол. Он был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA).