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Кузнецова оценила фото Томми Пола, на котором он тренируется без майки

Кузнецова оценила фото Томми Пола, на котором он тренируется без майки
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на новую публикацию американского теннисиста Томми Пола.

Фото: страница Томми Пола в социальных сетях

«Контент от Томми Пола как оберег от новогоднего майонезного изобилия», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 27-летний Томми Пол — полуфиналист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2023); победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде; бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Неоднократно был первой ракеткой США в одиночном разряде.

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