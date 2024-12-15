Кузнецова оценила фото Томми Пола, на котором он тренируется без майки

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на новую публикацию американского теннисиста Томми Пола.

Фото: страница Томми Пола в социальных сетях

«Контент от Томми Пола как оберег от новогоднего майонезного изобилия», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 27-летний Томми Пол — полуфиналист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2023); победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде; бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Неоднократно был первой ракеткой США в одиночном разряде.