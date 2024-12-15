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Тарпищев рассказал, как благодаря ему президент России Ельцин начал играть в теннис

Тарпищев рассказал, как благодаря ему президент России Ельцин начал играть в теннис
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Президент ФТР Шамиль Тарпищев рассказал, как благодаря ему первый президент России Борис Ельцин начал играть в теннис.

«Он и до меня играл, зря мне приписывают это. В 1988 году в Юрмале мы на пляже играли в футбол. И в какой-то момент мячик откатился прямо к ногам Ельцина, отдыхавшего в другой компании. Мы едва не столкнулись нос к носу. Я опешил. Мы были шапочно знакомы, виделись перед этим неделю назад в Москве в магазине. Я говорю: «Как вы здесь?» Отвечает: «Я здесь с женой отдыхаю». Давайте, говорю, сыграем в теннис. Говорит, я только начал. Я тогда предложил сыграть в паре. Он говорит, что ещё никогда в паре не играл. Так и сыграли впервые вместе», — приводит слова Тарпищева «Татар-информ».

Ранее Тарпищев высказался о ситуации прошлых лет, когда он назвал сестёр Серену и Винус Уильямс «братьями».

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