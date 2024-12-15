Ига Швёнтек опубликовала селфи с членами своей команды

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась публикацией, где она с членами своей команды, в преддверии старта нового сезона. Спортсменка опубликовала снимок в социальных сетях.

Фото: страница швёнтек в социальных сетях

В октябре этого года Швёнтек начала сотрудничество с тренером Вимом Фиссеттом, который ранее работал с Симоной Халеп и Наоми Осакой.

Напомним, 28 ноября стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.