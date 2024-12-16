Даниил Медведев показал, как катается с дочкой Алисой на карусели

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев на личной странице в социальных сетях опубликовал милое видео, в котором показал, как катается с маленькой дочкой Алисой на карусели. Напомним, Медведев и его супруга Дарья стали родителями в октябре 2022 года. Сейчас пара проживает в Монако.

Даниил Медведев тренируется во Франции с 2014 года. За свою карьеру 28-летний россиянин выиграл один турнир «Большого шлема» (US Open — 2021), Итоговый турнир ATP — 2020, был первой ракеткой мира. Всего на счету Даниила Медведева 20 выигранных титулов на уровне ATP-тура в одиночном разряде. Нынешний сезон он впервые с 2017 года закончил без титулов.