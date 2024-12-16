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Кузнецова предположила, с чем связано резкое похудение Серены Уильямс

Кузнецова предположила, с чем связано резкое похудение Серены Уильямс
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о новой публикации 23-кратной победительницы мэйджоров Серены Уильямс.

Фото: страница уильямс в социальных сетях

«Все обсуждают новые фото и видео Серены Уильямс, которая выглядит значительно постройневшей. Конечно, все подозрения подписчиков сразу на оземпик — сейчас любую стремительно похудевшую знаменитость подозревают в приёме препарата от диабета, на котором сбрасывается вес. На снимках из частного самолёта теннисистка демонстрирует, что от вкусняшек она не отказывается, тогда как при оземпике, насколько я слышала, есть совсем не хочется. Возможно, просто сменила комплекс тренировок», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первую дочь Серены зовут Олимпия.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

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