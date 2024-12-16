«У меня нет точного ответа». 38-летний Гаэль Монфис — о том, когда завершит карьеру

38-летний французский теннисист Гаэль Монфис признался, что пока не знает, когда завершит профессиональную карьеру.

«У меня нет какой-то конкретной цели. Основная — получать удовольствие и дарить радость. Постараться выиграть как можно больше матчей и добиться лучших результатов. Надеюсь быть конкурентоспособным, по крайней мере, я делаю всё, что могу.

Честно говоря, у меня нет точного ответа, когда [закончу карьеру]. Если будет серьёзная травма, знаю, что всё кончено. Есть много 40-летних спортсменов, которые продолжают выступать на высоком уровне, но не знаю, смогу ли я снова играть, если это произойдёт», — приводит слова Монфиса Punto de Break.