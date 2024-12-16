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Алина Корнеева рассказала об операции у личного врача Надаля и о своей реабилитации

Алина Корнеева рассказала об операции у личного врача Надаля и о своей реабилитации
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Российская теннисистка Алина Корнеева рассказала, что операцию на запястье ей делал личный врач 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, а также поделилась подробностями реабилитации после травмы.

— Алина, скажи, пожалуйста, как проходит или прошла твоя реабилитация, какие ближайшие планы у тебя?
— Я начала проходить реабилитацию в феврале. Я получила травму в феврале, очень долго мы обдумывали, что это вообще, что с этим делать. Я сначала делала плазму, две плазмы даже мне кололи.

— Что это такое?
— Это когда мою кровь отсюда из вены мне взяли и сюда вкололи.

— В другое место?
— Да.

— Это чтобы воспаление как-то снять, да?
— Да, потому что у меня было очень большое воспаление и такая пухлость. Воспаление сняли, сделали МРТ и в итоге увидели, что у меня там с сухожилием проблемы. И мы поехали в Барселону к врачу Анхелю Которо. Это врач Надаля личный уже давно, и он меня как раз оперировал. И он сказал сразу же, что нужно делать операцию. Мы посоветовались у многих врачей по Европе, и все сказали, что это такая популярная тема в теннисе и по-любому нужно делать операцию. Мне сделали в начале апреля. Потом я очень долго ходила в гипсе, сюда, в Москву, прилетела и потом вернулась в академию опять, и у меня такая очень медленная реабилитация началась, прям очень. То есть там каждое движение по две недели нужно делать, и в сумме реабилитация три месяца, — сказала Корнеева в интервью YouTube-каналу «Больше!».

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