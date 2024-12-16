«Приятно, что такая личность интересуется». Корнеева — о разговорах с Надалем о травме

Российская теннисистка Алина Корнеева рассказала об общении с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем о своей травме запястья.

— Тебя навестил Надаль, это было в Барселоне. Расскажи, пожалуйста, анонсировали его приход или это было полной неожиданностью для всех?

— Да это не неожиданность, но это там не было ради меня. Это был турнир в Барселоне ATP-500. И он там как раз таки, по-моему, проиграл за день до этого. И я прилетела снимать швы, сижу такая, мне там всё вот это делают, и он заходит, а у него там обследование было после турнира. Ну и просто он мне пожелал удачи, он вообще такой классный человек, потому что он уже выиграл 22 «Шлема», ему 36 лет, и каждый раз, когда я его вижу в академии, он каждый раз спрашивает, как у меня рука, как дела вообще, как проходит реабилитация. И это так приятно, что такая известная личность интересуется. И когда я его встретила в больнице, он меня обо всём расспросил и пожелал скорейшего выздоровления и как можно быстрее реабилитироваться.

— Но про травму он знает всё?

— Да, потому что у него такая же была. Мне постоянно говорят: вот он такое делал и ты такое будешь. У него была такая операция, у тебя такая же будет, — сказала Корнеева в интервью YouTube-каналу «Больше!».