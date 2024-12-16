«Я всегда за неё». Корнеева назвала Уильямс своим фаворитом в противостоянии с Шараповой

Российская теннисистка Алина Корнеева выбрала 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» американку Серену Уильямс своим фаворитом в её противостоянии с пятикратной чемпионкой мэйджоров россиянкой Марией Шараповой.

— А вот в соперничестве Серены Уильямс и Марии Шараповой всё-таки ты была на чьей стороне?

— В какой-то момент я очень любила Шарапову. Не знаю почему, вот почему-то она мне нравится вот этим криком и постоянной концентрацией. Но потом, честно говоря, я немного углубилась в её теннис, когда я уже начала понимать его, я поняла, что нет, мне совсем не нравится.

— Именно стилистически ближе Серена и мысль её, скажем так, на корте?

— Да. Хотя они обе атакующие, но Шарапова мне так не очень нравится, поэтому я всегда за Серену, — сказала Корнеева в интервью YouTube-каналу «Больше!».