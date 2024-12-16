Алина Корнеева — о Мирре Андреевой: не было бы меня — не было бы её

17-летняя российская теннисистка Алина Корнеева призналась, что ей приятно сравнение с соотечественницей Миррой Андреевой. В 2023 году россиянки играли в финале юниорского Australian Open, победу одержала Корнеева.

— Раздражает ли тебя сейчас сравнение с Миррой? Либо ты уже так спокойно к этому относишься?

— Это очень классная конкуренция, прям вообще топовая. Потому что я часто об этом думаю, разговариваю с командой, и я понимаю, что, скорее всего, если бы не было меня, не было бы её. Если бы не было её, скорее всего, я бы не добилась того, что я добилась. И поэтому я очень рада этому сравнению.

То, что мы из одной страны, одного года и мы друг друга подталкиваем, это очень заряжает. Когда кто-то из твоей страны выигрывает и добивается таких же результатов, ты думаешь: прикольно, мы вместе с детства, мы добиваемся одного и того же. И это, опять же, и мотивирует, и подталкивает, поэтому я очень надеюсь, что, дай бог, у нас так и сложится карьера, что мы постоянно будем подталкивать друг друга, — сказала Корнеева в интервью YouTube-каналу «Больше!».