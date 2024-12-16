Агасси: Алькарас защищается как Джокович, обладает силой Надаля и имеет ловкость Федерера

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Андре Агасси заявил, что третья ракетка мира 21-летний испанец Карлос Алькарас обладает лучшими игровыми качествами теннисистов из «Большой тройки».

«Алькарас защищается как Новак Джокович, обладает силой и вращением Рафаэля Надаля и имеет навыки и ловкость Роджера Федерера. Но тот факт, что он перенял все лучшие качества от них троих, не означает, что он может делать то, что сделали они в своих карьерах. Навык принятия верных решений, травмы и удача… на успех влияет так много всего», — приводит слова Агасси Punto de Break.