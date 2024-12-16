Теннисист Квон Сон У приостановил карьеру из-за службы в южнокорейской армии

Южнокорейский теннисист Квон Сон У сообщил, что вынужден приостановить карьеру на полтора года. В январе 2025 года 27-летний спортсмен начнёт службу в армии Южной Кореи, которая является обязательной для мужчин с 18 до 28 лет.

«Моя жизнь в туре остановится почти на два года, но моя форма станет лучше, пока вы меня ждёте. Многие говорят, что в 30 лет слишком поздно начинать всё сначала, но для меня 30 лет — это мой расцвет, и я уверен в себе. Я достиг только 20 процентов своих целей, и добьюсь того, чего хотят все поклонники корейского тенниса», — написал спортсмен на своей странице в соцсетях.

Квон Сон У — бывшая 52-я ракетка мира, обладатель двух титулов ATP в одиночном разряде.