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Теннисист Квон Сон У приостановил карьеру из-за службы в южнокорейской армии

Теннисист Квон Сон У приостановил карьеру из-за службы в южнокорейской армии
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Южнокорейский теннисист Квон Сон У сообщил, что вынужден приостановить карьеру на полтора года. В январе 2025 года 27-летний спортсмен начнёт службу в армии Южной Кореи, которая является обязательной для мужчин с 18 до 28 лет.

«Моя жизнь в туре остановится почти на два года, но моя форма станет лучше, пока вы меня ждёте. Многие говорят, что в 30 лет слишком поздно начинать всё сначала, но для меня 30 лет — это мой расцвет, и я уверен в себе. Я достиг только 20 процентов своих целей, и добьюсь того, чего хотят все поклонники корейского тенниса», — написал спортсмен на своей странице в соцсетях.

Квон Сон У — бывшая 52-я ракетка мира, обладатель двух титулов ATP в одиночном разряде.

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