Определились группы на молодёжном Итоговом турнире ATP — 2024 (Next Gen ATP Finals), который пройдёт с 18 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия).

Голубая группа:

Артюр Фис (1, Франция). Якуб Меншик (3, Чехия). Лёнер Тин (5, США). Жоао Фонсека (8, Бразилия).

Красная группа:

Алекс Михельсен (2, США). Цзюнчэн Шан (4, Китай). Люка Ван Аш (6, Франция). Нишеш Басаваредди (7, США).

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.