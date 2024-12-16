Определились группы на молодёжном Итоговом турнире ATP — 2024
Определились группы на молодёжном Итоговом турнире ATP — 2024 (Next Gen ATP Finals), который пройдёт с 18 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия).
Голубая группа:
- Артюр Фис (1, Франция).
- Якуб Меншик (3, Чехия).
- Лёнер Тин (5, США).
- Жоао Фонсека (8, Бразилия).
Красная группа:
- Алекс Михельсен (2, США).
- Цзюнчэн Шан (4, Китай).
- Люка Ван Аш (6, Франция).
- Нишеш Басаваредди (7, США).
В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.
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