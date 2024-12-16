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«Полезно, когда есть идиоты». Бинаги — о нападках Кирьоса в сторону Янника Синнера

«Полезно, когда есть идиоты». Бинаги — о нападках Кирьоса в сторону Янника Синнера
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Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги раскрыл, что сказал Яннику Синнеру по поводу критики со стороны австралийца Ника Кирьоса.

«Я сказал Яннику, что полезно, когда есть идиоты, которые нападают на тебя в жизни, как это случается с ним. Это дополнительные почести. Я бы забеспокоился, если бы кто-то вроде Кирьоса сказал, что у нас всё хорошо. Если они встретятся, я буду в Австралии и посмеюсь», — приводит слова Бинаги Tuttosport.

Напомним, в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на запрещённое вещество клостебол. Он был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA). Ник Кирьос — единственный теннисист, который продолжает активно критиковать Синнера за употребление допинга.

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