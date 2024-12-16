Тейлор Фриц посетил матч команды из Лос-Анджелеса по американскому футболу

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц посетил матч по американскому футболу (в НФЛ) между «Лос-Анджелес Чарджерс» и «Тампа-Бэй Бакканирс». Игра состоялась 16 декабря в Лос-Анджелесе и завершилась победой гостей 40:17.

Руководство «Лос-Анджелес Чарджерс» вручило Тейлору Фрицу клубную футболку с номером 1.

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«Чарджерс» выступают в Национальной футбольной лиге (НФЛ) в качестве клуба Западного дивизиона Конференции американского футбола (AFC). В этом сезоне команда одержала восемь побед при шести поражениях и занимает седьмое место в таблице конференции.

Тейлор Фриц в данный момент находится в отпуске после окончания теннисного сезона в 2024 году.