Ник Кирьос и Новак Джокович сыграют в парном разряде на турнире ATP-250 в Брисбене

Австралийский теннисист Ник Кирьос и 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович сыграют в парном разряде на турнире ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 30 декабря по 6 января. Об этом австралиец сообщил на своей странице в социальных сетях.

Турнир в Брисбене станет для Кирьоса первым с июня 2023 года. За пропущенные полтора года он испытывал проблемы с коленом, а также перенёс операцию на запястье.

Ник Кирьос и Новак Джокович также сыграют в Брисбене в одиночном разряде. Австралиец попал в основную сетку турнира благодаря защищённому рейтингу, серб будет первым сеяным соренований.