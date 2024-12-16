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Карлос Алькарас утвердительно ответил на вопрос об использовании языка при первом поцелуе

Карлос Алькарас утвердительно ответил на вопрос об использовании языка при первом поцелуе
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос австралийского журналиста о первом поцелуе.

Журналист: Карлос, ты использовал язык при своём первом поцелуе?
В ответ Алькарас со смущённой улыбкой утвердительно кивнул головой.

В данный момент испанский теннисист не находится в отношениях с девушкой. В 2022 году появилась новость, что он встречается с испанской теннисисткой Марией Гонсалес Хименес. Пара держала отношения в секрете, но один раз Карлос не удержался и в соцсетях опубликовал романтическое фото с Марией, пусть и в виде исчезающего в течение 24 часов сообщения. После этого у Карлоса завязался роман с французской теннисисткой Лолой Марандель.

Напомним, в сезоне-2024 Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция). Он заработал $ 9 850 338 призовых за 2024 год.

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