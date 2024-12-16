Наоми Осака появилась на обложке январского номера Harper’s Bazaar Australia /New Zealand

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака появилась на обложке австралийского номера Harper’s Bazaar.

Фото: : harpersbazaar.com.au

«Для многих свобода выглядит по-другому. Для меня свобода — это когда больше не заботишься о том, что думают другие», — сказала Осака во время съёмок для январского номера журнала Harper’s BAZAAR Australia/New Zealand.

Напомним, летом 2023 года Осака впервые стала мамой и пропустила весь сезон. Она вернулась из декретного отпуска в январе этого года. Японка совершила наибольший скачок в рейтинге WTA в 2024 году. Начав сезон без рейтинговых очков, Осака завершила его на 58-й строчке.