«Больше не верю в Санту». Маннарино критически высказался о допинг-делах Синнера и Швёнтек

66-я ракетка мира французский теннисист Адриан Маннарино поделился своим мнением о допинг-делах итальянца Янника Синнера и польки Иги Швёнтек.

«Я больше не верю в Санту Клауса. Если кто-то хочет верить, пусть верит.

На самом деле, это не моё дело. Я готов следовать презумпции невиновности, но это всё равно очень удивительно. Из 300 лучших спортсменов мира положительные тесты сдали только двое, и эти двое – первые ракетки мира. По неосторожности можно принять не ту таблетку или не тот витамин, но это поразительно.

Чиновники позаботились о том, чтобы они выглядели чистыми спортсменами, ставшими жертвами всего этого.

Я вижу себя каждое утро, просыпающегося в 36 лет хромающим. Приходится выходить на корт против парней 20-25 лет, и, если они нечисты, это усложняет дело. Я надеюсь, что это так (про чистоту Синнера и Швёнтек), но, эй, у меня есть сомнения», — приводит слова Маннарино RMC Sport со ссылкой на эфир шоу Stephen Brunch.