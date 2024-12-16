У Синнера наивысший процент выигранных сетов в 2024 году среди игроков топ-50 рейтинга
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер имеет лучшую статистику по проценту выигранных сетов в сезоне-2024 среди игроков топ-50 рейтинга ATP, сообщает OptaAce.
Синнер в прошедшем сезоне выиграл 83,8% сетов, сыгранных на турнирах уровня ATP. У его ближайшего преследователя по этому показателю испанца Карлоса Алькараса 75,1%.
Лидеры по проценту выигранных сетов ATP в 2024 году:
- Янник Синнер (Италия) – 83,8%;
- Карлос Алькарас (Испания) – 75,1%;
- Новак Джокович (Сербия) – 74,2%;
- Александр Зверев (Германия) – 70,5%;
- Маттео Берреттини (Италия) – 69,5%.
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