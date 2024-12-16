ATP представила подборку из 100 лучших ударов 2024 года

Медиаслужба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) представила подборку из 100 лучших ударов года по своей версии. Собранное видео длится почти 50 минут.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP Media.
В подборку попали и розыгрыши с участием россиян. К примеру, зрелищный удар в матче Даниила Медведева с испанцем Карлосом Алькарасом на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
В топ-3 рейтинга ударов ATP попали:
1. Розыгрыш в матче Тьяго Монтейро на турнире в Риме (бразилец выиграл его твинером);
2. Розыгрыш в поединке Янника Синнера на турнире в Галле (итальянец выиграл его в падении);
3. Розыгрыш в матче Кентена Алиса на турнире в Гштааде.